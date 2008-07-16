У Ющенко надеются увидеть злых нердепов в следующую пятницу

В Секретариате Президента не исключают, что в конце следующей недели Верховная Рада сможет рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил заместитель руководителя Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

“На следующую пятницу или четверг Рада смогла бы рассмотреть изменения в бюджет”, - сказал А.ГОНЧАРУК.

При этом он отметил, что на этой неделе необходимо в Бюджетном комитете ВР на базе двух проектов (правительственного и президентского) создать один законопроект изменений и вынести его на рассмотрение депутатов.

По словам А.ГОНЧАРУКА, Президент убежден в том, что необходимо проведение внеочередной сессии парламента для принятия изменений в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений в государственный бюджет-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

В то же время председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет можно будет созвать внеочередную сессию.

Сегодня, 16 июля, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что фракция БЮТ собирает подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.