Сакварелидзе: Президент сказал, что мое увольнение с ним не было согласовано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сакварелидзе заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я сегодня встречался с президентом. Президент сказал, что это решение с ним не было согласовано. Я сказал, что мое возвращение меня не волнует, меня волнует судьба моих ребят прокуроров. Их шантажируют и говорят, что подбросят наркотики и прочее”, - сказал Сакварелидзе.

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Он подчеркнул, что после своего освобождения не собирается никуда бежать.

“Я гражданин Украины, я никуда не собираюсь бежать, уезжать. Увольнение для меня просто вызов моральный, человеческий, мужской. И я буду бороться до конца”, - сказал он и отметил, что лично ему никаких угроз не поступало.

При этом Сакварелидзе высказал мнение, что допускает сотрудничество с новым главой Генпрокуратуры, но в случае, если увидит, что у того есть желание в корне изменить эту структуру.

“Да, я буду сотрудничать вне системы, если буду видеть позитивные шаги”, - сказал Сакварелидзе.

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