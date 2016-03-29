Глава секретариата спикера Рады претендует на должность в "правительстве Гройсмана"
Кандидатом на должность министра Кабинета министров в правительстве, которое возглавит в случае избрания премьер-министром Украины Владимир Гройсман, является Александр Саенко, на данный момент возглавляющий секретариат председателя Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с фракцией БПП.
Как известно, 32-летний Александр Саенко - киевлянин, имеет высшее юридическое образование, прошел обучение по Программе развития лидерства в Канадской школе публичной службы и в Центре креативного лидерства США.
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Как ранее сообщал УНИАН, СМИ выяснили имена вероятных претендентов на должности в "Кабмине Гройсмана".
Среди них в том числе первый замглавы АПУ Виталий Ковальчук и замглавы АПУ Дмитрий Шимкив. Последний уже исключил возможность своего назначения.
Кроме того, по данными СМИ, свои должности в Кабинете министров могут сохранить глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр информполитики Юрий Стець, тогда как действующего министра соцполитики Павла Розенко предлагается перевести на должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.