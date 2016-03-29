Глава секретариата спикера Рады претендует на должность в "правительстве Гройсмана"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с фракцией БПП.

Как известно, 32-летний Александр Саенко - киевлянин, имеет высшее юридическое образование, прошел обучение по Программе развития лидерства в Канадской школе публичной службы и в Центре креативного лидерства США.

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Как ранее сообщал УНИАН, СМИ выяснили имена вероятных претендентов на должности в "Кабмине Гройсмана".

Среди них в том числе первый замглавы АПУ Виталий Ковальчук и замглавы АПУ Дмитрий Шимкив. Последний уже исключил возможность своего назначения.

Кроме того, по данными СМИ, свои должности в Кабинете министров могут сохранить глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр информполитики Юрий Стець, тогда как действующего министра соцполитики Павла Розенко предлагается перевести на должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.