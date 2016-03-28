На Банковой определили вероятных претендентов на должности в Кабмине Гройсмана - СМИ (фамилии)

На то, что она предварительная, указывает, в частности, статус Виталия Ковальчука, передает LB.ua.

Он, согласно новым договоренностям, может занять должность первого вице-премьера. По собственной информации издания, Гройсман не против вице-премьерства Ковальчука, но лишь при условии, что он не будет наделен реальными полномочиями.

По имеющимся сведениям, ключевые посты предлагается распределить следующим образом:

вице-премьер - министр экономики Борис Ложкин. Его кандидатура до сих пор является ключевой, несмотря на то, что он сам заявил о намерении отказаться от работы в правительстве. Если же Ложкин свое согласие все-таки не даст, его может заменить Александр Шлапак;

первый вице-премьер - Виталий Ковальчук;

вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам - Павел Розенко;

вице-премьер по евроинтеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Министерство АПК - Тарас Кутовой;

Министерство финансов - Иван Миклош (однако, приняв обязательное гражданство Украины, он теряет - согласно местному законодательству - словацкое);

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Министерство инфраструктуры - закрепили за "Народным фронтом";

Министерство социальной политики - Андрей Рева, заместитель мэра Винницы по соцполитике;

Министерство энергетики и угольной промышленности - среди кандидатов - Владимир Демчишин, Игорь Насалик, Юлия Ковалив (нынешний зам Абромавичуса);

МВД - Арсен Аваков;

Министерство юстиции - Павел Петренко;

Министерство информации - Юрий Стець;

Министерство культуры - Евгений Нищук;

Министерство здравоохранения - Дмитрий Шимкив;

Министерство образования - Лилия Гриневич;

Министерство экологии и природных ресурсов - закреплено за "Батькивщиной";

Государственная фискальная служба - Нина Южанина;

председатель ВР - Андрей Парубий;

первый вице-спикер - Ирина Геращенко.

Олег Ляшко войдет в коалицию лишь при условии, что ему отдадут пост спикера парламента, против чего категорически выступает "Народный фронт".

Сам же Арсений Яценюк ожидает визит Президента Петра Порошенко в США (30 марта – 1 апреля), где, как предполагают в НФ, ему посоветуют сохранить ныне существующую конструкцию.