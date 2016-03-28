На Банковой определили вероятных претендентов на должности в Кабмине Гройсмана - СМИ (фамилии)
На Банковой представили очередную "шахматку" правительства Владимира Гройсмана.
На то, что она предварительная, указывает, в частности, статус Виталия Ковальчука, передает LB.ua.
Он, согласно новым договоренностям, может занять должность первого вице-премьера. По собственной информации издания, Гройсман не против вице-премьерства Ковальчука, но лишь при условии, что он не будет наделен реальными полномочиями.
По имеющимся сведениям, ключевые посты предлагается распределить следующим образом:
вице-премьер - министр экономики Борис Ложкин. Его кандидатура до сих пор является ключевой, несмотря на то, что он сам заявил о намерении отказаться от работы в правительстве. Если же Ложкин свое согласие все-таки не даст, его может заменить Александр Шлапак;
первый вице-премьер - Виталий Ковальчук;
вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам - Павел Розенко;
вице-премьер по евроинтеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе;
Министерство АПК - Тарас Кутовой;
Министерство финансов - Иван Миклош (однако, приняв обязательное гражданство Украины, он теряет - согласно местному законодательству - словацкое);
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Министерство инфраструктуры - закрепили за "Народным фронтом";
Министерство социальной политики - Андрей Рева, заместитель мэра Винницы по соцполитике;
Министерство энергетики и угольной промышленности - среди кандидатов - Владимир Демчишин, Игорь Насалик, Юлия Ковалив (нынешний зам Абромавичуса);
МВД - Арсен Аваков;
Министерство юстиции - Павел Петренко;
Министерство информации - Юрий Стець;
Министерство культуры - Евгений Нищук;
Министерство здравоохранения - Дмитрий Шимкив;
Министерство образования - Лилия Гриневич;
Министерство экологии и природных ресурсов - закреплено за "Батькивщиной";
Государственная фискальная служба - Нина Южанина;
председатель ВР - Андрей Парубий;
первый вице-спикер - Ирина Геращенко.
Олег Ляшко войдет в коалицию лишь при условии, что ему отдадут пост спикера парламента, против чего категорически выступает "Народный фронт".
Сам же Арсений Яценюк ожидает визит Президента Петра Порошенко в США (30 марта – 1 апреля), где, как предполагают в НФ, ему посоветуют сохранить ныне существующую конструкцию.