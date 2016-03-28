Кабмин решил впускать меньше мигрантов в Украину

Соответствующее распоряжение от 23 марта 2016 г. № 212-р опубликовано на сайте украинского правительства.

В частности, согласно документу, для деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, установлена квота на уровне 530 человек; для лиц, которые являются полнородными братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины, - 1 тыс. 357 человек; для родителей, мужей (жен) иммигранта и его несовершеннолетних детей – 2 тыс. 293 лица; для лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тыс. долларов США - без ограничений.

Читайте такжеШтайнмайер: скопление беженцев в Греции привело к гуманитарному бедствию

Стоит отметить, что утвержденная распоряжением правительства квота сформирована по категориям иммигрантов и в разрезе регионов государства, в соответствии с предложениями центральных и местных органов исполнительной власти, которые основывались на результатах анализа иммиграционного процесса в предыдущем календарном году.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2015 году среди тех, кто получил статус беженцев в Украине, было больше всего сирийцев и афганцев.

Отметим, что сейчас Европа переживает настоящий миграционный кризис, так как миллионы беженцев из Сирии и других "горячих" точек стремятся в ЕС, спасаясь от боевых действий.