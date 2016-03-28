Вилкул побеждает на выборах мэра Кривого Рога

Согласно данным криворожского горизбиркома, большинство криворожан в каждом районе города отдали предпочтение кандидату Юрию Вилкулу (74,18% голосов), передает местный сайт 0564.

На втором месте - Семен Семенченко (10,92%), на третьем - Светлана Сова (4,67%).

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Несмотря на то, что последний протокол из районных избирательных комиссий получен, работа городской комиссии продолжается.

Итоговый протокол будет после рассмотрения всех жалоб, поступивших в ГИК.

Ранее в КИУ сообщили, что внеочередные выборы городского председателя Кривого Рога, которые состоялись 27 марта, не соответствуют стандартам честного и демократического волеизъявления.