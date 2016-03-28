В Минобороны под предлогом приближения к стандартам НАТО могут сократить до 40% штата - СМИ

Под сокращение могут попасть критически важные кадры, имеющие неоценимый опыт и западную подготовку, передает ZN.UA.

Неофициально масштабное сокращение обосновывается требованиями, которые якобы выдвигает к Украине Североатлантический Альянс. В самом НАТО, однако, о подобных требованиях ничего не знают.

Так, среди структурных подразделений министерства, от которого сегодня напрямую зависит безопасность и выживаемость страны, под ликвидацию попадает, в частности, департамент внутреннего аудита и финконтроля, подготовкой кадров для которого в свое время занимались специалисты из Великобритании.

При этом в оборонном ведомстве буксуют те реформы, которые действительно могли бы приблизить Украину к стандартам Альянса и сделать украинские ВС более боеспособными. Отмечается, что за минувшие два года в Украине, в частности, так и не появилось института ведомственной национальной координации по взаимодействию с НАТО, равно как не была создана должность вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

В документах, утвержденных Парламентом за последние 2 года, вступление в НАТО в качестве одной из целей Украины нигде не значится (в частности – в законе "Об основах национальной безопасности" даются лишь туманные ссылки на интеграцию в некое "евроатлантическое пространство безопасности").

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Как отмечает издание, вступление Украины в НАТО саботируется бюрократическим аппаратом Минобороны, который активно сопротивляется реальным реформам. Примером подобной ситуации может служить судьба документа, подготовленного RAND Corporation с целью укрепления украинского сектора безопасности, а кроме того – ведомственный конфликт, который спровоцировал процесс создания в Украине Сил специальных операций.

Тем временем, политики, вместо того, чтобы оказывать на ведомство необходимое давление, пытаются нарастить свое влияние на Генштаб для достижения личных интересов.

Как отмечает ZN.UA, при сохранении текущей ситуации, вступление Украины в НАТО в обозримой перспективе является очень маловероятным. "Как показывает история отношений НАТО и Украины, можно подписать много программ и концепций, но так и не дождаться реформ в секторе безопасности и обороны", - подытожили в издании.