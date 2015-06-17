Долгов: НАТО не рассматривает возможность военного вмешательства в конфликт на Донбассе

Об этом во время заседания стратегического дискуссионного клуба "Украина-НАТО: диагностика партнерства" заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов, передает корреспондент УНИАН.

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Игорь Долгов отметил, что агрессия Российской Федерации против Украины напрямую угрожает безопасности государства и является угрозой и вызовом мировой системе безопасности. По его словам, события в Украине имеют последствия как для НАТО и для европейских стран, так и для коллективной системы безопасности.

"Одна из первых поездок Арсения Яценюка после его назначения премьер-министром Украины была именно в Брюссель, и уже 6 марта (2014 года) Арсений Яценюк встретился с генеральным секретарем НАТО. Было определено с самого начала, что кризисная ситуация и агрессия в Украине, и с точки зрения НАТО, и с точки зрения Украины, должна решаться политическими средствами. Таким образом, военная опция для НАТО и ожидания Украины относительно такой опции были сняты с самого начала", - подчеркнул Игорь Долгов.

Заместитель министра выразил сожаление, что Украина не является членом Альянса.

"И поэтому рассчитывать и в дальнейшем, что результатом агрессии в Украине будет прямое вмешательство НАТО, - эти ожидания беспочвенны", - сказал он.