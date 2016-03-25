СНБО утвердил "список Савченко-Сенцова" - Цеголко

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкционный список лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

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"СНБО утвердил санкционный "Список Савченко-Сенцова", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что необходимо утвердить проект распоряжения о применении и расширение персональных, специальных и экономических и других ограничительных мер, причастных к противоправным действиям в отношении незаконно осужденной в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

Климкин отметил, что это дополнительный список к тому, что уже был утвержден ранее СНБО.

Предложения насчет списка были направлены в СНБО 24 марта.

Как сообщал УНИАН, Донецкий городской суд Ростовской области России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Савченко приговор не признает. Правозащитные организации считают его политическим заключенным.

Президент Украины Петр Порошенко назвал процесс по делу Савченко «позорным судилищем» и призвал своего российского коллегу Владимира Путина выполнить обещание и вернуть Савченко в Украину. Он добавил, что взамен Киев готов передать России двоих российских военнослужащих, задержанных на Донбассе прошлой весной.

В Кремле заявили, что решение насчет выдачи Украине или обмен Савченко может принять только Путин.