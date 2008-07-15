У Тимошенко не нашли в Конституции права Ющенко на "свой" бюджет

Председатель научно-экспертного совета при Кабинете министров Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Николай МИХАЛЬЧЕНКО настаивает на том, что Президент Украины не имеет полномочий подавать свой вариант государственного бюджета.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отметив, что научно-экспертный совет удивил этот шаг главы государства.

„Нынче мы имеем условия, когда политические игрища разных политиканов не позволили скорректировать бюджет. Я был очень удивлен, когда Президент Украины предложил свой вариант бюджета. Я сразу открыл Конституцию и стал смотреть и искать норму, которая бы позволяла это делать Президенту. Но так и не нашел. У него нет права предлагать свой вариант бюджета”, - подчеркнул Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Председатель научно-экспертного совета отметил, что любые изменения к госбюджету может и должно предлагать правительство. Он также подчеркнул, что такой шаг Президента привел к тому, что было сорвано принятие бюджета.

„Вместе с тем, нужно учитывать, что в Украине еще есть люди (я пока не хочу называть их пятой или шестой колонной), которые считают, что чем ситуация в стране хуже, тем легче им прийти к власти. Если какая-то политическая или социальная сила не работает в интересах страны, то она является антиукраинской”, - отметил Н.МИХАЛЬЧЕНКО. По его словам, в таких условиях нужно работать на интересы Украины, „чтобы не дать возможности подорвать независимость страны”.

Как сообщал УНИАН, 10 июля глава государства внес в Верховную Раду свой законопроект об изменениях к бюджету-2008.

Однако 11 июля ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.