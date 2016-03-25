Гройсман не видит Демчишина в будущем правительстве - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил в комментарии журналистам после презентации Гройсманом его программы как премьера лидерам фракций.

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Отвечая на вопрос, назывались фамилии возможных кандидатов на должности министров, Ляшко сказал: "Я поставил четкое требование отставки министра энергетики Демчишина".

"Претендент на должность премьера Гройсман заверил меня, что он не видит Демчишина в будущем составе правительства", - добавил Ляшко.

Вместе с тем, в интервью телеканалу "Рада" Гройсман назвал фамилии тех, кто, как он считает, достоин представлять новое правительство.

По его мнению, это бывший вице-премьер-министр - министр финансов Словакии Иван Миклош, нынешние первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, сообщили в пресс-службе председателя Верховной Рады.

"Люди, которые могут сегодня открыто, могут сегодня публично качественно презентовать украинское правительство не просто словами, а конкретными делами. Если сформировать такую команду – людей, которые готовы верой и правдой служить обществу, – я считаю, что это будет залог успеха", - заявил Гройсман.

Вместе с тем, председатель ВР отметил, что состав команды потенциально будущего Кабмина не сформирован и является предметом консультаций.

Гройсман также отметил, что в случае поддержки его кандидатуры на должность премьер-министра коалицией Верховной Рады, фракциями и народными депутатами, "готов взять на себя ответственность, когда мы сможем сформировать не популистскую, профессиональную коалицию и профессиональное правительство".