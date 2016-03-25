Ляшко сомневается, что новая коалиция и правительство будут сформированы до 29 марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после презентации председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом его программы как кандидата на должность премьера лидерам фракций.

"У меня есть большие сомнения, что до вторника, до 29 марта, будет сформирована новая коалиция, новое правительство и принят новый премьер-министр", - сказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко в очередной раз подчеркнул требования Радикальной партии, которые должны быть записаны в коалиционном соглашении: отказ от особого статуса для Донбасса, запрет на повышение пенсионного возраста, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, отмену налогообложения пенсий.

"Мы ждем от наших партнеров потенциальных ответов на вопрос, поддерживают ли они эти наши требования. Если поддерживают — мы готовы участвовать в формировании коалиционного соглашения, если не поддерживают — мы не будем формировать соглашение ни под уважаемого господина Гройсмана, ни под менее уважаемого господина Порошенко и кого-то другого", - подчеркнул Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, 24 марта фракция "Блок Петра Порошенко" предложила кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра. Сам Гройсман заявил о готовности взять ответственность и возглавить правительство, если его кандидатуру поддержит будущая коалиция.

Сегодня Ляшко заявил, что его фракция пока не видит возможности поддержать кандидатуру Гройсмана на должность премьера.