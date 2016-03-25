БПП инициирует в ВР разграничение полномочий городских и районных в городах советов - решение съезда

Об этом говорится в пресс-релизе партии по итогам 12-го внеочередного съезда партии, обнародованном в Facebook.

"Съезд принял обращение к фракции партии БПП - разработать и внести в парламент необходимые законопроекты по разграничению полномочий городских и районных в городе советов", - говорится в сообщении.

Комментируя это решение, народный депутат Сергей Алексеев сказал: "Мы, безусловно, поддерживаем существование районных в городах советов и одновременно подчеркиваем необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство с целью четкого определения круга полномочий таких советов и разграничение полномочий между городскими и районными в городе советами".

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Как сообщал УНИАН, на принятии закона относительно полномочий райсоветов в городах настаивает мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, политические силы должны избегать популизма в вопросе проведения выборов в райсоветы в Киеве и совместно добиться принятия в парламенте четкого законодательного определения полномочий райсоветов, поскольку в Конституции о районных советах в городах не говорится.

Справка УНИАН. 23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил границы полномочий 10 районных советов в Киеве и назначил первые выборы таких депутатов райсоветов на 27 марта 2016 года. ЦИК объявил о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.

В то же время 5 февраля Окружной админсуд Киева остановил действие постановления ЦИК относительно проведения в столице 27 марта выборов в райсоветы.

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28 января ЦИК и несколько политических сил подали жалобы на решение Окружного админсуда об отмене выборов в райсоветы Киева.

Районные советы на данный момент остались в Днепропетровске, Кривом Роге, Житомире, Кировограде, Полтаве, Херсоне и Чернигове.