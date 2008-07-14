Коммунисты поддержали Тимошенко, чтобы Ющенко не был царем и богом?

Коммунистическая партия Украины может пойти в коалицию лишь в том случае, если Конституционный Суд своим решением разрешит индивидуальное членство депутатов в ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель председателя фракции Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК, комментируя возможное переформатирование коалиции и участие в ней коммунистов.

По его мнению, в случае принятия такого решения КС, возможна коалиция Партии регионов, коммунистов, Блока Литвина и депутатов из других фракций в индивидуальном порядке.

Также А.МАРТЫНЮК прокомментировал возможность проведения досрочных выборов в Верховную Раду. По его словам, сейчас они не выгодны никому. Депутат считает, что власть сегодня понимает, что уровень доверия к ней низкий, а у большинства политических сил нет яркого политического лидера.

В то же время А.МАРТЫНЮК не исключил, что может наступить такой момент, когда Партия регионов будет инициировать внеочередные парламентские выборы. Он напомнил, что даже сейчас от этой политической силы уже звучат заявления: или новая коалиция, или новые выборы.

«Такой вариант не исключаю, хотя, скорее всего, до января 2010 года – очередных президентских выборов – ВР вряд ли будет переформатирована», - сказал А.МАРТЫНЮК, добавив, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выгоден неработоспособный парламент.

А.МАРТЫНЮК также отметил, что если бы еще и правительство было в статусе исполняющего обязанности, то Президент «был бы и царь, и Бог в этом государстве».

Как сообщал УНИАН, 11 июля во время рассмотрения в ВР вопроса об ответственности правительства Тимошенко фракция КПУ не дала ни одного голоса за отставку премьер-министра.