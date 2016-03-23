"Партийная диктатура" в действии: 11 кандидатов в депутаты ВР исключили из избирательного списка "Самопомочи"

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома, которое провел председатель комиссии Михаил Охендовский.

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Отмечается, что в ЦИК поступили выписка из протокола VIII съезда политической партии "Объединение "Самопомич" и решение указанного съезда этой партии об исключении кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Гаркуши В.П., Ялового А.И., Банаха И.Р., Кузьменко А.В., Шпака Г.В., Толкачева А.А., Шкильняка В.П., Солодовникова Р.Е., Тара Ю.П., Мищенко В.В., Качура И.В. из избирательного списка Политической партии "Объединение "Самопомич".

Таким образом, ЦИК рассмотрела указанные документы и исключила из избирательного списка "Объединение "Самопомич" указанных кандидатов в народные депутаты, включенных в него соответственно под № 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 53, 58, 59.