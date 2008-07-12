Куницын: пора на деле присоединить Крым к Украине

Глава Севастопольской госадминистрации, председатель Крымской организации партии «Единый Центр» Сергей КУНИЦЫН предлагает подготовить концепцию последующей интеграции Крыма в экономику и культуру Украины. Об этом он сказал во время партийного съезда, проходящего в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, такая политика прекратит спекуляции вокруг Севастополя и Крыма и объединит не только Украину, но и два братских народа – украинский и российский.

«В последние годы сделано немало критических выпадов в адрес Автономной Республики Крым – и справедливых, и надуманных. Только ленивый сегодня не ссорит автономию, а благодаря средствам массовой информации за ее жителями закрепился стереотип крымских сепаратистов, - отметил С.КУНИЦЫН. – Как человек, который 6 лет возглавляет исполнительную власть в Крымской автономии, могу ответственно заявить, что такой ее образ не отвечает действительности».

Он подчеркнул, что Крым давно ожидает действительно государственного, комплексного подхода к освоению и развитию территории полуострова. Это можно сделать благодаря реальному наполнению его конституционных полномочий. «Только умело выстроенный механизм взаимного доверия между украинским государством и его единственной автономией может за короткий срок превратить Крым в инвестиционный привлекательную витрину независимой Украины», - убежден С.КУНИЦЫН.

Председатель Крымской организации ЕЦ предложил руководству партии подготовить концепцию последующей интеграции АР Крым в экономику и культуру Украины с учетом ее этнокультурных и социально-экономических особенностей, а также инициировать ее принятие Верховной Радой Украины.

«Такой шаг помог бы серьезно очистить проблематику Крыма от многолетних спекуляций на наивысшем уровне. Большинство крымчан видит свое будущее в независимой Украине и готовы сделать все, чтобы это будущее было счастливым и беспроблемным», - отметил он.

С.КУНИЦЫН также прибавил, что принятие этой концепции способствовало бы нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией.