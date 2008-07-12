Политсовет ЕЦ избрал председателя партии и его первого зама

Председателем партии “Единый Центр" переизбран Игорь КРИЛЬ. Такое решение Политсовета было объявлено на партийном съезде в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, первым заместителем председателя “Единого Центра” избран Виктор ТОПОЛОВ.

Выступая перед делегатами съезда И.КРИЛЬ заявил о готовности работать на этом посту и делать свой вклад в развитие партии и Украины.

Отвечая на вопрос, почему лидером не был избран кто-то другой, более влиятельный и известный политик, И.КРИЛЬ сказал, что «сегодня состоялось то, что состоялось». «На Политсовете было принято решение, что партию должен возглавлять я», - прибавил он.

«Я благодарю своих коллег за доверие», - сказал И.КРИЛЬ.

При этом он отбросил обвинение в отсутствии кадрового потенциала в партии, отметив, что среди представителей «Единого Центра» есть много людей, «достойных возглавить правительство и парламент, готовых работать на объединение Украины».

В соответствии с уставом партии, который был принят тоже сегодня, председателя партии избирает Политсовет партии из 142 человек, которых тоже избрали сегодня: по три представителя каждой региональной организации, по должности – председатели региональных организаций, депутаты Верховной Рады – члены «Единого Центра» (5 человек) и еще 29 человек по отдельному списку (в частности, Виктор Балога, главы госадминистраций - члены ЕЦ и другие).