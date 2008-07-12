Богатырева рассказала, чему посвятит ближайшее заседание СНБО

Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено вопросу состояния здоровья нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Ялте.

«На ближайшем заседании будет очень важный вопрос – состояние здоровья нации, а, значит, возможность Украины быть обеспеченной трудовыми ресурсами, активными, здоровыми физически, на ближайшие десятилетия», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, заседание СНБО по вопросу здравоохранения должно было состояться в июне, однако его перенесли. «Мы его перенесли с учетом того, что считаем, что обычные, традиционные пути для улучшения отрасли (обсуждать) на (заседании) СНБО - это будет недостаточное рассмотрение. Необходимы сегодня серьезные изменения отрасли, касающиеся как организации самой системы, так и финансирования, принципов финансирования», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Также на заседании СНБО планируется рассмотреть ряд других вопросов, которые тем или иным образом касаются вопросов здоровья нации.

На вопрос, когда пройдет ближайшее заседание, Р.БОГАТЫРЕВА ответила: «Я думаю, что это будет в районе двух недель».