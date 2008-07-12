Богатырева убеждена, что Тимошенко сохранит кресло и после сентября

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что в сентябре отставка Кабинета министров не произойдет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на пресс-конференции в Ялте.

«В сентябре ничего такого не произойдет», - сказала секретарь СНБО.

По ее словам, перед тем, как принимать какие-либо ответственные решения, «ответственные политики должны провести ответственный диалог».

Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что в сентябре, когда депутаты соберутся в парламенте после каникул, необходимо будет начать процесс интенсивных переговоров между всеми политическими силами, представленными в парламенте, а также к этому процессу, по ее словам, могут быть привлечены и внепарламентские партии.

Как сказала Р.БОГАТЫРЕВА, если нет диалога между Кабмином и парламентскими силами, не входящими в коалицию, то это ни к чему хорошему не приведет. «Без диалога между правительством и парламентскими силами, которые не входят в коалицию, без поиска необходимого количества голосов для поддержки законодательных инициатив правительства правительство не может работать», сказала секретарь СНБО. По ее словам, в таких условиях может развиться глубокий затяжной политический кризис. В этой связи она призвала и Кабмин, и парламентариев к диалогу.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, на вопрос журналистов, возможно ли, что в сентябре отставка правительства может вновь стать темой для обсуждения в парламенте, ответил, что он - не Гидрометцентр. «Даже если я знаю прогноз, я его не скажу», - ответил А.ЯЦЕНЮК.

При этом спикер напомнил, что, в соответствии с законодательством, на протяжении одной сессии только один раз может ставиться вопрос об отставке Кабинета министров.

«Резолюция о недоверии правительству является политическим документом, а политический документ является последствием политической борьбы и противостояния. Причем не только в стенах парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.