Тимошенко уже этой ночью загрузила свой Кабмин работой

Правительство продолжит консультации со всеми фракциями Верховной Рады для принятия в сентябре изменений в госбюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«До сентября мы будем вести напряженный диалог со всеми фракциями без исключения – фракциями оппозиции и большинства, для того, чтобы все-таки выйти на решение и хотя бы в сентябре дать стране бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в понедельник, 14 июля, правительство проведет совещание или заседание при участии всех министров, чтобы обсудить механизмы повышения заработных плат в бюджетной сфере и пенсий с 1 сентября, а также инструменты по выделению средств для поддержки ряда отраслей экономики в условиях непринятого закона о внесении изменений в госбюджет.

«Правительство начиная с сегодняшней ночи думает над тем, как найти возможности и полномочия, чтобы хотя бы часть из дополнительных доходов отдать людям. Мы думаем над тем, как без предательских депутатов и без вмешательства Президента повысить людям пенсии, как, несмотря на провал бюджета своими депутатами-побратимами по коалиции, которые принадлежат партии «Единый Центр», сделать так, чтобы с 1 сентября всем работникам сфер образования и здравоохранения, культуры добавить заработную плату и перевести их на единую тарифную сетку», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства выразила сожаление, что часть из принятых обязательств не удастся выполнить из-за отсутствия закона.

«Все расходы, которые мы сможем из 32 млрд. грн. отдать людям, независимо от того, принят закон или нет, мы отдадим людям, и за 2-3 дня мы сделаем правовой анализ, что мы можем сделать в этих условиях, а в сентябре мы будем требовать от депутатов принятия бюджета», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.