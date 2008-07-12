Богатырева увидела, как коалиция отбирает мяч сама у себя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА подчеркивает, что демократическая коалиция в Верховной Раде должна играть по правилам национальной сборной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня в Ялте в ходе 5-го саммита международной сети «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Демократическая коалиция должна играть за Украину как национальная сборная, по правилам национальной сборной, где все игроки играют за одну идею, за одну команду, за одну победу», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, если члены национальной сборной начинают играть как разные группы, отбирая друг у друга мячи, то это неправильно.

Секретарь СНБО также выразила сожаление, что сегодня в Украине власть «получают как трофей», а некоторые должности раздаются людям, не имеющим соответствующего опыта.