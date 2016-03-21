"Нелепый судебный процесс": Amnesty International требует от РФ пересмотреть дело Савченко в суде

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении, в Amnesty International считают, что дело Савченко должно быть рассмотрено повторно после вынесения «глубоко политизированного» обвинительного приговора.

«Абсолютно неприемлемо отправлять Надежду Савченко в тюрьму после такого нелепого и политизированного судебного рассмотрения», - заявил директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен.

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«Ряд сомнительных процедур и решений председательствующего судьи в течение этого судебного процесса показывают очевидное пренебрежение к процедуре надлежащего судопроизводства и лишают Савченко какой-либо надежды на доказательство своей невиновности. Единственный путь, благодаря которому правосудие может быть достигнуто и для Надежды, и для погибших журналистов, - это полное и непредвзятое расследование всех подозрений и повторное рассмотрение, которое должно быть свободным от политического вмешательства и соответствовать международным стандартам правосудия», - отметил Дальхузен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, российский суд начал зачитывать приговор по делу Савченко. Предполагается, что эта процедура будет продолжаться два дня.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года. Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.