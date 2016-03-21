Адвокат отрицает, что суд уже признал Савченко виновной

Об этом сообщил адвокат Савченко Николай Полозов, отвечая на уточнение, действительно ли суд уже признал Савченко виновной или он просто зачитывает позицию обвинения, пишет Украинская правда.

"Пока объявляют скопированное обвинительное заключение. Потом позиция защиты, исследованные доказательства и только потом вопрос вины", - сообщил Полозов.

Читайте такжеСМИ обнародовали переданный лидерам ЕС "список Савченко", Путина в нем нет (документ)

По состоянию на 10:57 в суде в российском Донецке продолжается оглашение приговора.

Ожидается, что его будут зачитывать два дня.

По сообщению присутствующего на заседании депутата Алексея Рябчина, на оглашение приговора не пустили 13 иностранных дипломатический миссий. Они стоят на улице.

Как сообщал УНИАН, по данным РБК, оглашение приговора началось в 11 часов (10 по Киеву). Почти сразу же тройка судей объявила, что признает Савченко виновной в убийстве российских журналистов - сотрудников ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка.

Своей вины Надежда не признает, ее адвокаты приводили неопровержимые доказательства ее невиновности, которые суд не принял во внимание. Савченко отправили в СИЗО в Новочеркасске после судебной тяжбы в Москве. Российские власти рассчитывали, что, перенаправив дело в небольшой городок на границе с Украиной, сможет уменьшить внимание мирового сообщества к судьбе Надежды. Это не удалось - в Донецке Ростовской области, где будет оглашен приговор, Савченко уже ожидают десятки телекамер со всего мира, дипломаты США и Евросоюза, а также консул Украины и депутаты Верховной Рады.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить летчицу к 23 годам лишения свободы.