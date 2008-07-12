Начальник госохраны хочет быть на равных с СБУ и разведкой

Начальник Управления государственной охрани Валерий ГЕЛЕТЕЙ выступил с инициативой о повышении статуса этой организации до уровня Национальной службы охраны.

Как сообщает газета «Коммерсант» (№ 117 от 11 июля 2008 года), это предусмотрено в предложениях по реформированию Управления госохраны, подготовленных этим ведомством.

По данным издания, эти предложения находятся сейчас на рассмотрении юристов в Секретариате Президента. После внесения необходимых поправок они будут зарегистрированы в Верховной Раде как законодательная инициатива Президента. Планируется, что именно этот документ ляжет в основу закона «О Национальной службе охраны Украины», создание которой сейчас рассматривается в СП. В проекте изменений, предложенном УГО, предлагается закрепить за ним на законодательном уровне статус воинского формирования.

Возглавлять Национальную службу охраны будет не начальник управления, а председатель службы – по статусу его приравняют к руководителям других органов спецназначения, таких как Служба безопасности и Служба внешней разведки. Кроме того, при председателе будет создан совещательный орган – коллегия.

«Называть правоохранительный орган управлением не совсем правильно, - считает В.ГЕЛЕТЕЙ. - К тому же мы ведем общение с международными службами, и они не всегда понимают, почему у нас орган спецназначения называется управлением. А нам не нравится, когда нас из-за этого где-то унижают».

Между тем в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады считают, что УГО должно быть «незаметной и скромной» структурой. «Вместо того, чтобы сделать эту службу компактной и абсолютно незаметной, ее начинают раздувать до воинского формирования со своим штабом», - сказал по этому поводу глава подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады выступает за демилитаризацию всех силовых структур Украины, кроме Вооруженных сил.