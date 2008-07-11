Яценюк прокомментировал закрытие второй сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл вторую сессию ВР VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием сессии депутаты пытались проголосовать несколько десятков постановлений относительно проведения местных выборов. Однако сигнальное голосование по одному из этих постановлений показало, что в сессионном зале нет достаточного количества народных депутатов для принятия положительных решений.

Перед закрытием А.ЯЦЕНЮК отметил, что “украинский парламент определенным образом существенно деградировал”. «И это заслуга наша – и больше ничья», – сказал он.

В то же время, по словам председателя ВР, как это ни странно, все же удается находить компромисс в стенах ВР.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что ВР этого созыва сделала и много хорошего. В частности, ратифицировано соглашение о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, направлен в Конституционный Суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, принят бюджет, ликвидирована Тендерная палата.

«Да, этого мало. Мало в силу того, что наши политические элиты не готовы к жестким экономическим и социальным реформам», - сказал председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что следующая сессия будет более продуктивной.

«И следующую сессию я уж точно начну с доклада председателя ВР с той целью, чтобы выразить собственные политические позиции относительно того, что происходит в Украине и в парламенте», - сказал он.

Во время закрытия сессии отсутствовали народные депутаты фракции Партии регионов, которые покинули сессионный зал.