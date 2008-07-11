Стецькив: Ющенко заявил НУ-НС, что он их на помойке подобрал

Президент требовал он фракции "Нашей Украины" поддержать постановление об отставке Юрия Луценко.

Об этом рассказал Тарас Стецькив, комментируя встречу с президентом в прошлый понедельник, в интервью "Высокому замку".

"Встреча проходила в напряженной атмосфере. Диалога, как всегда, не вышло. В сущности, это был сплошной монолог президента. Виктор Ющенко прочитал нам полуторачасовую лекцию и не дал возможности депутатам высказаться", - поделился своими впечатлениями Стецькив.

"Откровенно говоря, я был шокирован. Президент поставил условием принятие бюджета - принятие во втором и окончательном чтении закона о судоустройстве. Этот закон, в сущности, ликвидирует Верховный суд и фактически переводит судебную систему под контроль Банковой", - рассказал депутат.

Также, по словам Стецькива президент требовал заслушать отчет комиссии по Луценко, а когда депутаты обиделись и отметили, что нет решения комиссии, Ющенко ответил: "Оно будет!".

"Если бы Рада приняла закон о судоустройстве, отстранила Луценко, а прокуратура уже давно под Колесниковим-Балогой, то это страшно. Бизнес посыплется первым. Тогда из фракции Тимошенко могут сразу сбежать по меньшей мере 20 депутатов-бизнесменов. Я думаю, Балога уверяет президента, что шантажом он додавит "НУ-НС" к "широкой коалиции", мол, 37 голосов (большинство в фракции) для принятия решения будет. А если не будет, то будут досрочные выборы", - считает Стецькив.

По его словам, на Банковой планируют изменить закон о выборах – ввести "мажоритарку" и проводить следующие выборы по смешанной системе.

"Таким образом, за счет "мажоритарки" и админресурса выбить часть голосов от Тимошенко. Тогда партия власти (так называемый Блок Ющенко), Литвин и "Регионы" проходят в парламент и создают коалицию", - сказал депутат.

"После этой встречи у меня сложилось впечатление, что фактом своего рождения я обязан Виктору Андреевичу Ющенко. Президент сказал нам: "Вы все были никто! Я вас всех привел в политику, чуть не с мусорников подобрал. Я за вас всех пострадал. Что же вы меня теперь не поддерживаете?!", - рассказал Стецькив.

По его мнению, Ющенко сейчас проходит "точку невозвращения".

"Не скажу, что он ее уже прошел, но он на этом пути... Эта "точка невозвращения" не касается второго срока. Она касается того, в каком образе он войдет в историю", - считает депутат.

Украинская правда