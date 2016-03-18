Генсек НАТО Столтенберг призвал сохранить санкции против России

"Мы видели действия, мы видели введение экономических санкций со стороны США, ЕС, и я думаю, что важно оставить в силе эти важные санкции", - сказал Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает Би-би-си.

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В марте Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении России в связи с вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины, вину за который Запад возлагает на Москву.

Министры иностранных дел Евросоюза надеются и дальше оставить в силе санкции против России, срок действия которых истекает в июле, однако для этого необходимо единогласное одобрение всех государств ЕС.

Венгрия и Италия в понедельник уже заявили, что не позволят продлить ограничительные меры автоматически,.

Так называемые вторые Минские соглашения, к исполнению которых Россию призывает Запад, были подписаны представителями Украины, России и представителями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Документ фактически представляет собой план выполнения мирных договоренностей, достигнутых сторонами конфликта еще в сентябре 2014 года, но так и не претворенных в жизнь. Стороны обвиняют в срыве перемирия друг друга.