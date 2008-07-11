Яценюк: мы уже заговорили эту страну

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, голосование за недоверие правительству было бы политической безответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед голосованием в Верховной Раде о доверии-недоверии Кабинету министров Украины.

Спикер согласился, что «стране нужен серьезный разговор». В то же время он добавил, что «только мы уже заговорили эту страну, заговорили". "Стране нужны серьезные действия, а не разговоры», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в том случае, если резолюция недоверия найдет поддержку у народных депутатов Украины, «вся полнота ответственности ляжет на плечи украинского парламента".

Председатель ВР напомнил, что при таких условиях необходимо будет сформировать на протяжении 60 дней правительство, и в случае, если этого не произойдет, Президент будет иметь право распустить парламент.

После этого состоялось голосование и, как сообщал УНИАН, парламент не поддержал постановление о выражении недоверия Кабинету министров Украины, который возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО. "За" это решение проголосовали только 174 (при необходимых 226 – УНИАН) из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции БЮТ, КПУ и Блок Литвина. Данное решение поддержали 172 народных депутата из фракции ПР и 2 - из фракции НУ-НС.