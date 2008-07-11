Яценюк: мы уже заговорили эту страну
Вотум недоверия Кабмину был бы безответственностью?
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, голосование за недоверие правительству было бы политической безответственностью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед голосованием в Верховной Раде о доверии-недоверии Кабинету министров Украины.
Спикер согласился, что «стране нужен серьезный разговор». В то же время он добавил, что «только мы уже заговорили эту страну, заговорили". "Стране нужны серьезные действия, а не разговоры», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
По его словам, в том случае, если резолюция недоверия найдет поддержку у народных депутатов Украины, «вся полнота ответственности ляжет на плечи украинского парламента".
Председатель ВР напомнил, что при таких условиях необходимо будет сформировать на протяжении 60 дней правительство, и в случае, если этого не произойдет, Президент будет иметь право распустить парламент.
После этого состоялось голосование и, как сообщал УНИАН, парламент не поддержал постановление о выражении недоверия Кабинету министров Украины, который возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО. "За" это решение проголосовали только 174 (при необходимых 226 – УНИАН) из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции БЮТ, КПУ и Блок Литвина. Данное решение поддержали 172 народных депутата из фракции ПР и 2 - из фракции НУ-НС.