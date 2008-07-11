Европейский провал Украины - вопрос жизни и смерти обитателей Кремля?

Успех Украины в реализации своего европейского выбора означает политическую смерть для Владимира ПУТИНА.

Такую мысль в комментарии газете «Дело» (№120 от 11 июля 2008 года) высказал российский политический аналитик Андрей ПИОНТКОВСКИЙ.

“Украина действительно представляет собой угрозу, но не безопасности России, как утверждают кремлевские пропагандисты. Она является реальной угрозой путинской модели корпоративного авторитарного государства, недружелюбного по отношению к Западу. Для обитателей Кремля это вопрос жизни и смерти, чтобы страны, которые когда-то были частью Советского Союза, но выбрали другую модель развития (Украина является главным примером), никогда не стали привлекательными для простых русских”, - объясняет свою позицию А.ПИОНТКОВСКИЙ.

По его мнению, к концу второго президентского срока В.ПУТИНА мечты России о модернизации были разрушены. «Модернизация на самом деле просто оказалась очередным перераспределением собственности в пользу верхушки, особенно тех, кто вышел из санкт-петербургской мэрии и Федеральной службы безопасности. Изображение Запада в качестве врага стало единственным идеологическим оправданием для путинской модели корпоративного государства», - отмечает политолог.

Как он прогнозирует, «если Украина добьется успеха в своем европейском выборе, если она сделает его эффективным, то она сможет разрешить вопрос, который терзал российскую культуру на протяжении многих столетий, - Россия или Запад?» «Так что лучший способ помочь России сейчас состоит в том, чтобы поддержать заявление Украины о том, что она принадлежит Европе и ее учреждениям. Это повлияет на политический менталитет России больше, чем что-либо другое», - подытожил А.ПИОНТКОВСКИЙ.