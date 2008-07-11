У Ющенко подумывают о замене донецкого губернатора

В Секретариате Президента Украины рассматривается вопрос о возможной отставке главы Донецкой областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО.

Об этом пишет газета «Комментарии», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, новым донецким губернатором может стать нынешний глава областного совета «регионал» Анатолий БЛИЗНЮК, уже занимавший этот пост до президентских выборов 2004 года.

«Заменив главу ОГА В.ЛОГВИНЕНКО экс-губернатором А.БЛИЗНЮКОМ, Банковая рассчитывает одним выстрелом убить сразу двух зайцев: ослабить на Донбассе влияние Партии регионов и укрепить позиции Виктора ЮЩЕНКО накануне президентских выборов. В свою очередь, родная для А.БЛИЗНЮКА партия давно желает обуздать вездесущего областного спикера - поменяв кресло в облсовете на аналогичное в обладминистрации, тот рискует утратить самостоятельность и определенный политический иммунитет», - пишут «Комментарии».

Газета прогнозирует, что замена В.ЛОГВИНЕНКО А.БЛИЗНЮКОМ может состояться во время визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецк, намеченного на конец июля. Такая кадровая рокировка должна будет демонстрировать желание Банковой «идти навстречу пожеланием жителей Донбасса», отмечает издание.