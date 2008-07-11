Кириленко заверил, что НУ-НС не будет голосовать за отставку Тимошенко

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция “Наша Украина – Народная самооборона” “безусловно” не будет голосовать за резолюцию о недоверии правительству.

Он выразил убеждение, что общество также не поддержит эти действия Верховной Рады.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что во время дискуссии об изменении правительства необходимо говорить “не о кабинетах, не о креслах, не о должностях и портфелях, а о принципиальных изменениях в курсе страны”. По его словам, “таких дискуссий со стороны Партии регионов, к сожалению, не видим”. В.КИРИЛЕНКО добавил, что у нее остается старый подход: “дайте сначала власть, кабинет”.

В то же время председатель фракции НУ-НС отметил: «Если наши партнеры по коалиции будут выполнять коалиционное соглашение, мы будем вместе дальше работать, как единая команда».