БПП созывает съезд: обсудит ситуацию с премьером и может "почистить партийные ряды"

Об этом сообщил народный депутат фракции "БПП" Сергей Березенко, передает "Украинская правда".

"Мы хотим поговорить о ситуации в стране, о ситуации с премьером", - отметил он.

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По его словам, пока что дата съезда обсуждается.

Вместе с тем несколько нардепов на условиях анонимности предположили, что на съезде "партийные ряды почистят", что разрешено недавно принятым "законом о партдиктатуре".

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический кризис в Украине будет разрешен до конца месяца. "Мы обсуждали политический кризис в Украине и я надеюсь, что до конца месяца мы найдем политическое решение. Однако я хочу заявить, что не будет досрочных парламентских выборов, а парламентская коалиция будет в полном составе", - заявил он.