Порошенко надеется, что политкризис будет преодолен до конца месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

«Мы обсуждали политический кризис в Украине и я надеюсь, что до конца месяца мы найдем политическое решение. Однако я хочу заявить, что не будет досрочных парламентских выборов, а парламентская коалиция будет в полном составе», - заявил он.

Также по его словам будут сделаны ответственные шаги, базирующееся на главных принципах: ориентация на реформы и евроинтеграция, имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич».

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с председателем «Самопомочи» Андреем Садовым, или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.