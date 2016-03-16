В ЦИК исключили проведение выборов на Донбассе в ближайшие два года

«Я не верю в то, что возможно проведение выборов не то что в июне 2016 года, я сомневаюсь, что в июне 2017 года можно будет провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сказал Магера в эфире «5 канала», сообщает Громадське.

Вместе с тем, по словам генерального директора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы на Донбассе «в ближайшее время провести нереально».

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Он заявил, что по оптимистическому сценарию выборы на Донбассе можно будет провести не ранее, чем через пять лет, а по пессимистическому сценарию — через десять лет и больше.

Как сообщал УНИАН, во время заседания политической подгруппы в четверг, 10 марта, стороны обсудили условия проведения местных выборов, однако никакого согласия достичь не удалось.