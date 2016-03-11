Бессмертный: Согласия относительно условий проведения выборов на Донбассе достичь не удалось

Об этом Украинской правде сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный.

По его словам, группа работала два дня.

"Вчера мы прошли только вопросы, связанные с вступительной частью по модальностям. То есть, что это должно быть: отдельный закон, внесение изменений в нынешний закон, закон об особенностях применения закона о местных выборах, или чистый закон о выборах на таких-то территориях ", - пояснил Безсмертный.

"Мы не пришли к согласию. Просто дискутировали, что это должно быть. Стороны остались на своих позициях", - сказал он.

Читайте такжеБессмертный: выборы на Донбассе возможны лишь после решения вопроса безопасности

"Сегодня мы вместе с гуманитарной подгруппой заслушали информацию известного ученого, представителя ОБСЕ по вопросам переходной юстиции Марка Фримана. Это процесс, связанный с политическим урегулированием, амнистией, вопросом правды, справедливости в переходный период. Это была наша третья встреча с ним", - рассказал Безсмертный.

По его словам, никакие законы с Фриманом не обсуждались.

"Он проинформировал по вопросам, связанным с постконфликтным урегулированием. Мы не обсуждали никаких законов, концепций закона. Мы заслушали выступление, задали вопросы, связанные с вопросом переходной юстиции", - сказал Безсмертный.

Читайте такжеВ деталях подготовки выборов на Донбассе может прятаться целая армия дьяволов – МИД

"После этого мы в группе обсуждали вопросы, связанные с избирательной системой. Мы настаивали на использовании пропорциональной системы, на участии всеукраинских политических партий. Мы предлагали, что если они хотят активизировать местные общины, пусть создают свои комитеты избирателей, общественные организации и пусть выдвигают своих кандидатов. Но они категорически против всеукраинских партий", - рассказал Безсмертный.

Он также сообщил, что во время переговоров затрагивались вопросы внутренне перемещенных лиц. Украинская сторона настаивает на их праве как голосовать, так и быть избранными.

"Они настаивают, что если внутренне перемещенные лица хотят голосовать, то пусть едут домой. А если выдвигаться, то они вообще не хотят дать им такого права", - сказал Безсмертный и добавил, что в этом вопросе также никакого согласия достигнуто не было.