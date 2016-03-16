Луценко: Авторы законопроекта о спецконфискации признали, что он некачественный, и изменят его

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко, отвечая на вопрос о результатах консультаций относительно этого законопроекта.

"Закончилось тем, что авторы признали некачественность этого документа. И авторы перевнесут текст с соответствующими изменениями с тем, чтобы парламенту стало легче принимать такое решение", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Рада на утреннем и вечернем заседаниях по требованию фракции "Народный фронт" голосовала за включение в повестку дня законопроектов №4057, а также №3196 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления), однако голосования оказались нерезультативными.

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Председатель ВР Владимир Гройсман предложил депутатам в четверг, 17 марта, после консультаций рассмотреть эти законопроекты.

Сегодня, 16 марта, депутат от НФ Юрий Береза заявил, что фракция завтра опять заблокирует трибуну, если парламент откажется рассматривать законопроект №4057, который предоставляет право конфисковать арестованные активы экс-президента Виктора Януковича и высокопоставленных чиновников времен его президентства на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

После консультаций лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил, что депутаты согласовали предложенные ими положения проекта закона относительно особенностей обращения в доход государства средств до вынесения приговора суда.

Отметим, что авторами проекта закона №4057 являются депутаты Юрий Береза, Сергей Пашинский и Андрей Тетерук от НФ, а также Ирина Фриз, Иван Винник и Артур Герасимов от БПП.

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