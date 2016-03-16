Луценко допускает внеочередное заседание ВР для рассмотрения отставки Яценюка на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Яценюка.

"Зачем? В прошлый раз отставки Яценюка не было, потому что несколько десятков людей из разных фракций, в том числе нашей, боятся турбуленции между снятием и назначением. Поэтому думаю, что ответ на то, чтобы эти голоса появились, есть один — готовый преемник с готовым правительством и готовой программой на место действующего премьер-министра", - сказал Луценко.

Депутат подчеркнул, что этот процесс "не занимает одну ночь", а то, сколько времени он продлится, зависит от кандидата.

Он отметил, что кандидатуры на должность премьера есть, но речь идет не только о новом главе правительства, но и о новом Кабмине и новой программе действий.

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"Я знаю о том, что есть как минимум три серьезные кандидатуры. И сейчас идет разговор между разными фракциями коалиции, включая "Народный фронт", которые ставили задачу с первого раза, чтобы в рамках старой "европейской" коалиции выдвинуть кандидатуру следующего премьера со следующим правительством. И желательно - со следующей программой. Или с подкорректированным планом действий", - отметил депутат и добавил, что выступает не за утверждение новой программы, а за план действий.

Эта работа, по словам Луценко, может продолжаться всю следующую неделю.

"Если пойдет лучше, то мы действительно можем внеочередное заседание под это собрать на следующей неделе. Пока что не знаю. Все зависит от консультаций с партиями", - сказал лидер фракции БПП.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Раде Яценюк представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов депутатов.

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17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и "Самопомич". Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения "Народный контроль".

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра. 15 марта комитет по вопросам регламента и организации работы ВР отклонил проект постановления об отставке Яценюка как не отвечающий Конституции и законам Украины.

Ранее сообщалось, что во фракции ББП на пост премьера рассматривались кандидатуры председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, министра финансов Натальи Яресько, мэра Львова Андрея Садового и министра иностранных дел Павла Климкина.