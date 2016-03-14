В "Народном фронте" прокомментировали возможность пребывания в коалиции без премьерства Яценюка

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, отвечая на вопрос: "Народный фронт готов работать в коалиции без премьера Яценюка".

Она отметила: "Мы будем рассматривать такую возможность. Это вполне реально. Мы всегда были последовательными партнерами, для которых самое главное было -стабильность в Украине".

По ее словам, сегодня фракция "БПП" заявила, что они готовы взять на себя ответственность, "и очевидно, надо предлагать очень конкретно, потому что начинать процедуру отставки правительства, не предлагая ничего взамен и не имея работающего формата коалиции в парламенте - это безответственная позиция".

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"Я думаю, что наши коллеги сегодня должны заявить конкретно, какой формат коалиции они видят. Мы готовы рассматривать, конечно, возможность оставаться в коалиции", - сказала Сюмар. По ее словам, "мы действительно всегда себя позиционировали как государственная политическая сила, и если мы говорим, что сейчас не время дестабилизировать - мы дальше будем работать на конструктивную стабильность, но конкретно наши партнеры должны заявить под кого, коалиция, кто премьер, какая программа этого премьера и этого правительства, и кто готов выполнять эту программу".