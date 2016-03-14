Яценюк готов уйти в отставку при трех условиях - представитель президента

Как передает корреспондент УНІАН, об этом сказал представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив после встречи лидеров фракций и групп с президентом Украины Петром Порошенко.

«Премьер-министр сказал, что он готов подать в отставку, но его политическая сила требует то, что они должны увидеть: первое - кандидатуру (нового премьера - УНИАН). Второе - программу (действий нового правительства - УНИАН). Третье - состав (нового - УНИАН) правительства», - заявил он.

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«Прошла горячая дискуссия. Каждая политическая сила предложила свою позицию. В результате президент сказал, что парламент и демократические фракции должны взять на себя ответственность по формированию новой проевропейской коалиции на базе демократических сил», - добавил Кубив.

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп Олег Ляшко сообщил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал условия, при которых он якобы уйдет в отставку. Ляшко также подчеркнул, что "никакие кадровые вопросы не обсуждались и в том числе не обсуждались фамилии кандидатур на должность премьер-министра".