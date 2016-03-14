Бессмертный указал на инициаторов разговоров о назначении Бойко и Ахметова на оккупированные территории Донбасса

Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехстороннего контактной группы на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает Радио Свобода.

По его словам, такие разговоры начались еще в июле-августе в прошлом году.

"Самое интересное, что впервые мне вопрос о возможности назначения названных персон руководителями одной и другой частей регионов, было поставлено не украинскими, а европейскими политиками. Очевидно, что инициатива таких разговоров исходила из Кремля", – отметил Бессмертный.

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Как он убеждает, украинская сторона эти предложения сразу отвергла, как и боевики.

"На переговорах с другой стороны постоянно звучит риторика неприятия и Партии регионов, и "Оппозиционного блока", – добавил Бессмертный.

Напомним, ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что кандидатуры Ахметова и Юрия Бойко рассматривают как глав отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так, по данным источников издания, Виктор Медведчук предложил президенту Украины Петру Порошенко план, согласно которому в ОРДЛО создадут администрации, а их головами назначат фигуры, которые устроили бы и Киев, и Москву.