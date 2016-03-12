На Банковой обсуждают назначение Ахметова и Бойко на оккупированные территории Донбасса - СМИ
Администрация президента проводила переговоры с олигархом Ринатом Ахметовым и лидером "Оппозиционного блока" Юрием Бойко о назначении их руководителями оккупированных территорий Донбасса.
Об этом заявил источник в АП, пишет Украинская правда.
При этом собеседник отметил, что до окончательного решения пока далеко.
Также стало известно, что Виктор Медведчук, которого называют автором такого компромиссного сценария по Донбассу, не в восторге от возможного назначения Ахметова, однако тот сам предлагал свою кандидатуру. Назначение Ахметова в свою очередь поддерживает помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
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В окружении Бойко также подтвердили его согласие, однако отметили, что механизмы такого назначения пока не до конца понятны, и речь идет разве что об отдаленной перспективе.
Тем временем пресс-служба "Оппоблока" опубликовала пресс-релиз, в котором косвенно подтвердила возможность такого развития событий.
"Мы ведем консультации с властями о том, чтобы помочь имплементировать Минские соглашения, прекратить конфликт и вернуть Украине неконтролируемую территорию и людей, живущих там. Не только лично я, но и члены Оппозиционного блока готовы принять участие в том формате, который даст возможность выполнить эту задачу", – заявил Бойко.
Как известно, ранее о возможности назначения Ахметова и Бойко написало "Зеркало недели". В ответ на это пресс-служба Ахметова сообщила, что олигарх "готов на все" ради мира.