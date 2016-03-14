Суд перенес на 15 марта рассмотрение жалоб адвокатов по делу Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья-докладчик Виктор Глиняный.

Заседание во вторник, 15 марта, начнется в 10.30.

Сторона защиты обратилась к суду с просьбой заново исследовать материалы дела Корбана, потому что прокуратура в суде первой инстанции предоставила копии документов, а не оригиналы.

Во время сегодняшнего заседания суд приобщил к материалам дела ходатайство стороны защиты о том, что Корбан находится на стационарном лечении.

Адвокат Александр Лысак сообщил, что получил из Института Амосова ответ на свой запрос относительно нахождения на стационарном лечении Корбана 16-17 февраля 2016 года, а также о создании консилиума специалистов для обследования состояния его здоровья.

Защитник отметил, что также получил ответ на свой запрос от государственного учреждения «Институт сердца» от 14 марта, где подтверждается, что Корбан находится на стационарном лечении.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

22 февраля Днепровский райсуд Киева продолжил Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.