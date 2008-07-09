Яценюк надеется, что лидеры фракций его услышат: есть что делить

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен проводить переговоры с руководителями фракций для стабилизации работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По словам спикера, он будет встречаться отдельно с лидером каждой фракции для того, чтобы найти выход из ситуации. «Если это не выйдет, то мы законсервируем политический пат и ситуацию на длительное время, и непонятно, как из нее выходить», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК опять заявил о необходимости быстрейшего рассмотрения в бюджетном комитете парламента проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Он подчеркнул, что у ВР есть «все средства и возможности для того, чтобы учесть интересы всех политических сил и всех регионов». Спикер подчеркнул, что на сегодня это уже не «документ правительства, а документ Верховной Рады», и парламент может внести в него изменения. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «есть что делить».

В то же время он отметил, что Партия регионов не отказывается от своих требований о рассмотрении в ВР резолюции о высказывании недоверия правительству. По словам спикера, на сегодняшнюю ситуацию «нужно посмотреть несколько с другой стороны».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что является категорическим противником «политической демагогии». «Она уже определенным образом поднадоела и нам как парламентариям, и людям, которые нас избирали», - добавил он.

В то же время, по словам председателя Верховной Рады, важно то, что «этот политический кризис, который существует в украинской политической элите, находится в пределах украинского парламента, и что он не радикализирован, и мы не втянули общество в этот глупый и бесперспективный диалог».

«Все находятся в политическом пате, и к тому моменту, пока мы не выйдем из ситуации политического пата, этот зал будет пустым, парламент будет деградировать и будут разного рода спекуляции, демагогия», - отметил А.ЯЦЕНЮК.