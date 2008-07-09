Верховная Рада возобновила работу

Фракция Блока Юлии Тимошенко продолжает настаивать на рассмотрении в парламенте изменений в государственный бюджет на 2008 год в первоочередном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня Бюджетный комитет ВР рассматривает соответствующий проект закона, и в него могут внести свои предложения все без исключения фракции. «Это закон, который должен объединить зал», – сказал депутат.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что политические силы должны консолидироваться вокруг соответствующего законопроекта. «Это должен быть не просто документ коалиции. Мы хотели бы, чтобы данный законопроект получил в сессионном зале большую поддержку», - отметил он.

По словам лидера фракции БЮТ, соответствующий законопроект необходимо рассмотреть и принять в четверг или пятницу, а уже потом «заниматься политическими разборками».

В то же время фракция КПУ предложила создать в Верховной Раде специальную комиссию по наработке изменений в Конституцию Украины. Об этом c трибуны ВР заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, именно этот новый законопроект по внесению изменений в Конституцию должен разрешить конфликт интересов большого капитала и власти. Он отметил, что Верховная Рада стала заложницей «в разборках оранжевой команды и в борьбе за власть».

П.СИМОНЕНКО также заметил, что коалиция должна подтвердить наличие у нее достаточного количества депутатов, иначе это будет расцениваться как узурпация власти и представители БЮТ и НУ-НС должны нести «уголовную ответственность за все происходящее в стране».