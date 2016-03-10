Москва заявляет, что поддержка Савченко европейскими политиками несет "угрозу правосудию РФ"

Такое мнение в эфире телеканала "РБК" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, вот эта кампания, которая сейчас развернута, заявления вице-президентов других стран, министров иностранных дел США, Великобритании, Германии, Франции и многих других стран с призывами немедленно освободить (Савченко), иначе - в частности, предложение о санкционных списках - мне кажется, это очень большая угроза формированию и формирующейся нашей судебной системе", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта в знак протеста против затягивания с оглашением приговора.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

По всему миру проходят акции возле российских посольств и консульств с требованием освободить Савченко.