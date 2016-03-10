Украинские власти не имеют стратегии возвращения Крыма - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали участники инициативы «21 ноября» во время круглого стола «Статус полуострова Крым и перспективы его возвращения в состав Украины».

Философ, теоретик, публицист Сергей Дацюк отметил, что на сегодня вопрос возвращения Крыма в состав Украины является проблематичным, потому что "реальной стратегии возвращения нет".

“У нас всегда, когда какая-то стратегия отсутствует, говорят, что она тайная. Но при всех попытках поговорить и узнать, какая такая большая тайна скрывается за тайной стратегией возвращения Крыма… оказалось, что большая тайна заключается в следующем, что мы будем это делать дипломатическими средствами, т.е. делать чужими руками”, - сказал Дацюк.

Исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс считает, что у украинских властей вообще отсутствует стратегическое мышление.

“У меня даже иногда возникает подозрение, что нет того органа у власти, который отвечает за стратегическое мышление”, - отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украину в будущее ведет гражданское общество, и поэтому нельзя говорить, что стратегии в стране вообще нет. По его мнению, украинские власти не имеют стратегии ни по одному вопросу, потому что страна находится в ситуации многомерного кризиса. И поэтому власти имеют только тактическое мышление в попытке решить тот или иной вопрос, который “лежит перед носом”, а думать о стратегии “нет времени, нет возможности, нет усилий, и нет того органа, который думает об этом”.

С высказанными мнениями об отсутствии стратегии у властей согласился и режиссер, сценарист, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев.

“У меня складывается ощущение и, к большому сожалению, не только у меня, что отсутствие стратегии по возвращению Крыма – это, собственно говоря, и есть стратегия государственной власти. Видимо, очень выгодно держать вот в такой замороженной ситуации (вопрос возвращения Крыма - УНИАН), и делать на этом бизнес”, - сказал он.

При этом режиссер задался вопросом: “Кого мы будем возвращать в Крыму? Территории или людей?”.

“Нужно бороться в первую очередь за головы, за мысли, за смыслы, которые в этих головах у крымчан. Чем? Культурными мероприятиями? Да, согласен. Именно отсутствие стратегического понимания, что культура может сблизить и сцементировать народы, живущие в Украине, привела к тому, что сегодня есть война на Донбассе, и нет войны, но аннексирован Крым”, - заявил Сеитаблаев.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов считает, что Украина должна усиливать свое влияние на территорию Крыма, и уже сейчас нужно проводить воспитание и подготовку культурных, религиозных, национальных и политических лидеров для Крыма.

Он подчеркнул, что необходимо возвращать вопрос Крыма в качестве одного из главных приоритетов сегодняшней повестки дня. Для этого, по его мнению, гражданам необходимо усиливать воздействие на украинские власти, чтобы о Крыме не забывали с одной стороны, и чтобы они имели настоящую государственную стратегию возвращения Крыма.

“Чтобы со всех сторон происходило давление и влияние на скорейшее возвращение Крыма”, - сказал Исмагилов.

Вместе с тем, он выразил мнение, что никто не восстановит Крым лучше за крымских татар.

“Я глубоко убежден, что российская оккупация очень сильно истощит Крым. Доведет до истощения всех его ресурсов, потому что для них Крым - это не родина, а ресурс, с которого нужно выкачать как можно больше… Для скорейшего возвращения Крыма нужно предоставить крымским татарам национальную автономию в составе Украины. Это очень сильно воодушевит людей, это будет подталкивать людей на то, чтобы они все делали для того, чтобы Крым поскорее вернулся в Украину”, - заявил Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма».

В свою очередь протоиерей Георгий Коваленко высказал мнение, что “судьбу Крыма должны решать народ Крыма вместе с народом Украины и вместе с мировым сообществом”.

“Но отдельно необходимо учитывать точку зрения и мнение крымских татар как коренного народа, как народа, для которого Крым является родной землей и родиной”, - подчеркнул он.