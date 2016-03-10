В Виннице прошел Автомайдан против полиции

Около двухсот автомайдановцев подожгли на площади шины и потребовали, чтобы к ним вышел начальник полиции. Через десять минут после начала акции к протестующим вышел Антон Шевцов и пригласил их к себе для общения.

По словам активистки Таисии Гайда, обвинения основаны на публикациях Шевцова и его семьи в соцсетях.

Сам Антон Шевцов сообщил, что страницы его и его жены были ранее взломаны, а обвинения базируются на фото в соцсетях, вырваных из временного контекста. Шевцов считает происходящее направленной информационной кампанией для его дискредитации как руководителя полиции области.

«Попытки дискредитации начались сразу же после того, как я взял на контроль ход расследования нескольких резонансных уголовных производств. А обвинения в сепаратизме инициированы активисткой (Таисией Гайдой), чей муж фигурирует в одном из таких производств», - объяснил Шевцов.

Шевцов также обратился в СБУ и ГПУ с просьбой назначить проверку, а также выразил готовность пройти проверку на полиграфе.

Местный журналист Илья Вита назвал акцию банальным сведением счетов активистов с руководством нацполиции. Вита заявляет, что активисты пытаются сорвать реформы, проводимые Шевцовым.

«Сегодняшнее шоу от Автомайдана выглядит, увы, как банальное сведение личных счетов, - написал он на своей странице в Facebook. - Потому что новый главный полицейский начал чистку винницких авгиевых конюшен. Начал разгребать криминал: наконец-то возобновлено следствие по делу захвата Винницкого ОГА в декабре прошлого года, Антон Шевцов серьезно взялся за нелегальное оружие, которого сейчас как мусора, разогнал всех валютчиков и всерьез занялся контрабандой, ну а феерическое задержание старого мента на краденой машине наблюдал весь город.

Конечно же местным это не понравилось и они вытащили своих "карманных активистов на борьбу с полицейским».

Справка. Крымчанин Антон Шевцов был назначен на должность руководителя полиции области 28 января 2016 года. До аннексии Крыма работал в органах МВД Севастополя, после чего в марте 2014 года был уволен в запас ВС Украины по собственному желанию. С июня того же года проходил службу в АТО в составе батальона «Луганск-1». C июля 2015 года возглавлял милицию, а позже полицию в Черниговской области.