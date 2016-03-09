Более 20 министерств иностранных дел по всему миру призвали Россию освободить Савченко - МИД

Более 20 министерств иностранных дел по всему миру призвали Россию освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев в эфире «5 канала».

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«В минувшую пятницу, когда было принято решение о переносе этого суда (над Савченко - УНИАН) МИД сделал заявление и осудил, президент Украины обратился к мировым лидерам с призывом осудить эти действия суда. Министр Климкин в понедельник написал письма всем министрам иностранных дел ЕС и стран «Большой семерки», международных организаций с призывом оказать дальнейшее давление (на Россию - УНИАН)», - заявил он.

«На сегодняшний день - более 20 министерств иностранных дел и министров лично высказались в поддержку (Савченко - УНИАН), они обратились к РФ (с требованием освободить Савченко - УНИАН). То есть по всему миру официальные органы власти отреагировали», - добавил Макеев.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд решил объявить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта, поскольку она требовала от российского «правосудия» оглашения приговора в течение семи дней.

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Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.