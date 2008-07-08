Чорновил рассказал, что такое ширка по-шведски

Регионал Тарас Чорновил в интервью “Столичным новостям” заявил, что на сегодняшний день ни один из возможных сценариев развития событий не является абсолютно очевидным.

«Мы видим, что никто серьезно не готов к досрочным выборам», - сказал политик. По его мнению, все понимают, что лучше от этого не станет. «Второй вариант — сохранение и деятельность нынешней коалиции и этого правительства. Считаю, что будет какая-то пролонгация, и они еще немного просуществуют. Это не такое быстрое дело. Нужно подождать окончательного распада коалиции».

Вот тогда-то, заявил Чорновил, и возникнет альтернатива…

«Вот все говорят о так называемой ширке. Тут есть один нюанс. На шведском языке «ширка» означает «церковь». И тут можно сказать по аналогии с фильмом Абуладзе «Покаяние»: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» У нас как-то привыкли ассоциировать «ширку» с тем, что кому привычно. То есть тот, кто «ширяется», тот и думает про «ширку», как про наркотик, а тот, кто в церковь ходит и немного иностранные языки изучает, тот думает про «ширку» в шведском варианте…»