Посол Франции отвергает обвинения в невыполнении соглашения с Украиной

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН отвергает обвинения в невыполнении Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.-П.ВЕЗИАН заявил сегодня на презентации по случаю начала председательства Франции в ЕС. Он, в частности, ответил на вопрос журналистов относительно увеличения жалоб от украинских граждан на сложности и неорганизованность процесса получения виз в европейских посольствах.

“У меня создается впечатление, что ситуация по этому вопросу нагнетается искусственно, и речь идет об определенной организованной кампании. Относительно посольства Франции, хочу заверить, что не имеем никаких особых проблем с выдачей виз и пытаемся максимально искренне выполнять положения Соглашения об упрощении визового режима. В частности, мы охотно выдаем многократные визы – если на это не существует адекватных возражений. Причем, делаем это оперативно – в день подачи документов”, - отметил посол Франции.

Он также заметил, что иногда много времени требуется для обработки визовых анкет. “Это объективные технологические особенности”, - отметил Ж.-П.ВЕЗИАН.

В то же время, присутствующий на презентации глава Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ заметил, что “толкование терминов “упрощение” и “либерализация” визового режима является разным. “Что касается Украины, речь идет лишь о “упрощении”, - подытожил И.БОУГ.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС было подписано 18 июня 2007 года в Люксембурге.